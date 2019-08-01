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مركز الملك سلمان للإغاثة يستعرض جهود السعودية في مشروع تأهيل الأطفال اليمنيين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:41 م
السعودية
السعودية
نادر غازى:
استعرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية جهود المملكة المميزة في مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، وذلك خلال مشاركة المركز في ورش عمل مجموعة الخبراء الاستشارية للتحالف الدولي لإعادة تأهيل الأطفال المجندين التي انعقدت في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقدم مركز الملك سلمان خلال مشاركته في ورش العمل مجموعة مقترحات بحثية وتنفيذية ثرية في هذا المجال، حيث تتكون مجموعة الخبراء الاستشاريين من ائتلاف بحثي يضم 16 باحثًا متخصصًا من أربع قارات لديهم الخبرة والممارسة الكافية في ملف الأطفال المجندين.

وتهدف اجتماعات المجموعة إلى جمع البحوث والمعرفة من تجارب المنظمات غير الحكومية والأكاديميين الذين يعملون أو يدرسون إعادة إدماج الأطفال المجندين والمتأثرين.

وتسلط مجموعة الخبراء الضوء على مساهمة برامج إعادة إدماج الأطفال المجندين في تحقيق الأهداف المجتمعية الشاملة مثل كسر دائرة العنف، والحد من مخاطر إعادة التجنيد، وزيادة القدرة على التكيف، وتبادل الخبرات مع الأشخاص الذين شاركوا مباشرة في أنشطة إعادة الإدماج إما كمستفيد أو كشاهد على الحدث، كما تهدف إلى استكشاف كيفية مساعدة الأطفال المجندين ليصبحوا بناة سلام وداعمين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، ويحققون أهداف التنمية المستدامة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتهم.

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