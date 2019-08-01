وقف الراحات بالمجازر.. رفع درجة الاستعداد لاستقبال العيد بالقليوبية

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذى والأمنى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



وشدد المحافظ على جاهزية المجازر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يوجد بنطاق المحافظة 30 مجزر موزعة علي جميع مراكز المحافظة وتخضع تحت اشراف الأطباء البيطريين والوحدات المحلية وتم تشكل غرفة عمليات بمديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقي الشكاوي ومتابعة أعمال الذبيح داخل المجازر خلال أيام العيد علي أن يتم وقف جميع الراحات والأجازات خلال أيام العيد وإمداد المجازر بأعداد من الاطباء لمعاونة اطباء المجازر لاستيعاب المذبوحات وحرصا علي استمرار العمل علي مدار 24 خلال أيام العيد.



وتم رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد علي نظافتها وتكثيف التفتيش علي اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحي لمنع الذبح خارج المجازر فى الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الاسعار حفاظا على البيئة والصحة العامة مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة.



وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والطب البيطرى، والأمن والصحة والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى، كما أكد علي تشديد الرقابة الأمنية والتواجد الأمنى بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد وحتي نهاية إجازة العيد مشددا علي ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية مع تشكيل لجنة لحماية المقار والمرور المستمر وعمل نوبتجيات علي مدار الـ 24 ساعة خلال هذه الفترة.



ووجه بفتح المجازر الرئيسية والقروية طوال أيام عيد الاضحى والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بالأسواق، كما أكد على ضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد والإعلان عنها والتى تبلغ 475 ساحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة ومراجعة أسلوب عملها مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والاشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.



وشدد، على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين وإفساح المجال أمام الإستمتاع بأوقات سعيدة خلال أيام عيد الاضحى وهو الذى يتوازى مع زيادة ومضاعفة العمل بمرافق النقل ومشروعات النقل الداخلى لتوفير وسائل المواصلات المناسبة لنقل وإستيعاب كافة المواطنين أثناء تجولهم وانتقالهم خلال أيام العيد فضلا عن تشديد الرقابة على العائمات فى النيل والتأكد من صلاحيتها الفنية وتوفيرها لكافة احتياطات الأمن والسلامة الكافية ضد الحرائق وغيرها من الحوادث الطارئة.