تكريم أسر الشهداء وأوائل الثانوية العامة والموظفين المتميزين بالاسكندرية.. صور

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم، عددا من أسر شهداء القوات المسلحة، وكذا أوائل الثانوية العامة، وعددا من الموظفين والعاملين المتميزين بكافة الإدارات والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة من المياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء والأحياء، في احتفالية كبرى بقصر ثقافة الانفوشي.



وقال المحافظ أن ذلك يأتي في إطار تشجيع العاملين والموظفين في التفاني والاجتهاد في العمل والتعاون في سبيل النهوض ببلدنا الغالية مصر، تزامنا مع احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي .



وهنأ المحافظ المكرمين وجميع الحضور بمناسبة احتفال الإسكندرية بعيدها القومي الـ ٦٧، والذي يوافق ٢٦ من يوليو ، ذكرى خروج الملك فاروق من مصر، معربا عن فخره بتكريم أسر الشهداء، والمتفوقين، وكذا المتميزين بالإدارات والقطاعات الخدمية، والذين يمثلون العمود الفقري الذي يرتكز عليه أي مجتمع.



وأكد المحافظ أنه لا يمكن لشخص أن يعمل وينجح بمفرده فلولا مجهودات فريق العمل وهؤلاء العاملين ما كان ليحدث أي تقدم بخدمات المحافظة، وأن هذا التكريم يعد حافز لرفع معنويات العاملين.



جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورؤساء الأحياء والشركات ومديري المديريات الخدمية.