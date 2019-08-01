سانا: قوات الاحتلال تستهدف تل بريقة بريف القنيطرة الغربي

أفادت وكالة الأنباء السورية/سانا/، بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخ على تل بريقة بريف القنيطرة الغربي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.



وأوضحت /سانا/ أن القوات الإسرائيلية أطلقت صاروخًا على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي، في الثانية عشر بعد ظهر اليوم، مشيرة إلي أن الأضرار اقتصرت على أضرار مادية.



يذكر أن القوات الإسرائيلية استهدفت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي تل الحارة بريف درعا الغربي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.