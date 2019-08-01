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حوادث

مصرع طفل إثر سقوطه من الدور الخامس فى الخانكة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:33 م
جثة
جثة
إبراهيم الهوارى
لقي طفل في الـ٥ من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز الخانكة يفيد بوصول طفل فى الخامسة من عمره إلى المستشفى مصابا بكسور بالجسد وكسر بالجمجمة.

وبالفحص تبين أنه يدعى "أنس م" سقط من الطابق الخامس بشباك منزله فأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف وتوفى متأثرا بإصابته فور وصوله المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة وتسليمها لذويه للدفن لعدم وجود شبهة جنائية وتولت التحقيق.

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