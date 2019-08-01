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أخبار البلد

موجز الرابعة.. حقيقة وفاة محمد صبحي.. توابع عقوبة جواد ظريف.. وإحباط تفجير انتحاري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:15 م
موجز الأخبار
موجز الأخبار
صدي البلد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، على رأسها الموت يخيم على الوسط الفني، وأول رد من الكاف على قرار المحكمة الرياضية إلغاء إعادة نهائي دوري الأبطال وتيسيرًا على القرّاء نقدّم لكم موجزًا بأهمها:

أول رد فعل من عادل إمام بعد شائعات وفاته

تجاهل الزعيم عادل إمام، الشائعات التي انتشرت بشكل واسع مؤخرًا حول وفاته، ونشر الحساب الرسمي له عبر تطبيق انستجرام ..للمزيد اضغط هنا

حقيقة الأغنية المسربة لـ عمرو دياب.. حققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل

فوجئ جمهور النجم الكبير عمرو دياب فجر اليوم بتسريب نسخة من أغنية "أنا غير" التي تحمل عنوان ألبومه الجديد..للمزيد اضغط هنا

المأذون الإلكتروني في بورسعيد.. توثيق زيجتين حتى الآن.. والاتصالات توضح الفوائد

كد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، أن توثيق عقود الزواج الإلكتروني سيقضي على ظاهرة زواج القاصرات ..للمزيد اضغط هنا

حقيقة وفاة الفنان محمد صبحي
استنكر الفنان مجدي صبحي، الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاة شقيقه الفنان محمد صبحي اليوم 1 أغسطس..للمزيد اضغط هنا

إحباط تفجير انتحاري في مطار قرطاج الدولي

كشف وزير الداخلية التونسية هشام الفوراتي، أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط مخطط انتحاري كان يستهدف مطار قرطاج الدولي وعدة منشآت حيوية في البلاد..للمزيد اضغط هنا

الجونة يتعاقد مع نجم دفاع الأهلي في صفقة انتقال حر

انهى مسؤولو نادي الجونة، إجراءات التعاقد مع محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صفقة انتقال حر..للمزيد اضغط هنا

شاهد.. لحظة تنصيب الرئيس التونسي الجديد محمد الناصر

نشرت الصفحة الرسمية لـ الرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"..للمزيد اضغط هنا

صاحب بصمة على التليفزيون.. الإعلاميون يودعون عادل المصري: أفضل من أدار القناة الثالثة

رحل عن عالمنا الإعلامى الكبير عادل المصري رئيس القناة الثالثة الأسبق نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس..للمزيد اضغط هنا

بعد فرض عقوبات أمريكية ضده.. ماذا تعرف عن جواد ظريف وزير خارجية إيران

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف..للمزيد اضغط هنا

أول رد من الكاف على قرار المحكمة الرياضية إلغاء إعادة نهائي دوري الأبطال

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء قرار الكاف بشأن إعادة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد و الترجي التونسي..للمزيد اضغط هنا

الموت يخيم على الوسط الفني.. شائعات وفاة عادل إمام ومحمد صبحي الأحدث.. وشكوك حول بطلة باب الحارة
ضرب الوسط الفني في مصر وخارجها، 3 شائعات وفاة كانت حديث صفحات التواصل الاجتماعي، ما جعل البعض يخرج للرد منزعجًا وغاضبًا من تلك الأنباء..للمزيد اضغط هنا

بعدما خيب آمالهم.. هل يصوت المصريون لـ محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم؟
فخر العرب الذي رفع اسم مصر عاليا وتلألأ نجمه وسط عمالقة كرة القدم، حتى أصبح أسطورة كروية مصرية يحتذى بها الجميع حول العالم..للمزيد اضغط هنا

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