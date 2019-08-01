محافظ الإسكندرية: نعمل لإنجاز مشروعات قومية في كل القطاعات

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، إن المدينة تشهد خلال الفترة الحالية عددا من المشروعات القومية أهمها تطوير منظومة الطرق والنقل الجماعي والتي تعد منظومة متكاملة لا تشمل فقط تطوير الترام وقطار أبو قير وتشمل منظومة مرورية جديدة.



وأضاف "قنصوه في تصريحات صحفية له اليوم، أن الإسكندرية تشمل ٣ آلاف كم من الطرق الداخلية تم إعداد دراسة كاملة لتأهيلها وتطويرها ورفع كفائتها، وأهمها طريقي الكورنيش وأبو قير وربطهما بطرق عرضية بمحور المحمودية المروري الجديد " شريان الأمل "، بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه لإنشائه، والذي سيساهم بحدوث نقلة كبيرة في حركة المرور، بالإضافة إلى المونوريل والقطار السريع الذي سيصل إلى مدينة برج العرب ليكون وسيلة نقل جماعية متطورة تناسب قيمة الإسكندرية الثقافية والحضارية.



وفيما يخص منظومة إدارة المخلفات الصلبة، أشار قنصوه إلى أنه لتطوير تلك المنظومة، تم تقسيمها إلى 3 مراحل، فقد تم تفعيل منظومة الجمع من أمام العقارات، والبدء في تأهيل المصانع والمحطات الوسيطة والذي سيساهم في زيادة كمية المواد المسترجعة، وكذا تطرق الحديث إلى مشروعات الصرف الصحي ورفع كفاءة المحطات وإنشاء شنايش أمطار جديدة ببردورات على جانبي الطريق طبقا للمواصفات القياسية العالمية.



على صعيد آخر وفيما يخص تطوير ملفي التعليم والصحة ،أكد أنه تم تكوين لجنتين من المتخصصين في مجالي الصحة والتعليم، و تم تقفيل دور المجلس الصحي لتطوير المستشفيات واختيار ٢٤ وحدة صحية على مستوى الثغر لتطويرهم ووصولهم للنموذجية، وتطوير باقي وحدات الإسكندرية تباعا.



كما تم اعداد لجنة لتطوير التعليم من كافة المختصين واختيار ٣٠ مدرسة لتطويرها بالكامل واستكمال باقي المدارس تباعا، فضلا عن إنشاء عدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.