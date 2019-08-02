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أعلى نسبة مشاهدة.. يوتيوب الأكثر ربحا في العالم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
شيماء عبد المنعم
تعتبر منصىة التواصل الإجتماعي الشهيرة يوتيوب "YouTube"، من أفضل منصات مشاهدة الفيديوهات في العالم، حيث تحصد مقاطع الفيديو على المنصة أعلى نسبة مشاهدة بين المستحدمين.

و يتصدر تطبيق يوتيوب قائمة التطبيقات الأعلى دخلًا خلال الربع الثاني من عام 2019، بنسبة نمو 220% من الإيرادات سنويا.

وأوضحت بيانات صادرة عن شركة "Sensor Tower" مراقب سوق التطبيقات، أن تطبيق يوتيوب حقق إيرادات تقدر ب 138 مليون دولار، ويأتي نسبة70% من إيرادات يوتيوب من الولايات المتحدة، تليها اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 7% في حين تمثل المملكة المتحدة 4% فقط.

وقالت شركة " Sensor Tower"، عن كيفية حسابها لأرقام العائدات تلك، "تقديرات الإيرادات هذه تأتي من متجر تطبيقات جوجل بلاي في جميع أنحاء العالم، ما بين 1 أبريل 2018 و30 يونيو 2019 وتمثل إجمالي إنفاق المستخدم".

يذكر أن موقع يوتيوب يتصدر أول قائمة أعلى الإيرادات للمرة الثانية على التوالى، ولكن ليس يوتيوب التطبيق الوحيد الأكثر ربحًا على متجر جوجل في خلال هذه الفترة.

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