صدمة.. مفعول الشوكولاتة الداكنة زي الحشيش

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام الشوكولاتة الداكنة هم أقل عرضة للاكتئاب، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.



ووجد الباحثون القائمون على الدراسة، أن المتطوعين المشاركين في البحث، الذين أبلغوا عن تناول أي شوكولاتة داكنة كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن أي علامات للاكتئاب.



وأكد الباحثون بجامعة كوليدج بلندن أن الشوكولاتة تحتوي على عدد من المكونات ذات التأثير النفسي - بما في ذلك شكلان من أنواع الأندامين ، والتي تنتج شعورًا بالنشوة يشبه شعور القنب " الحشيش".



وبحسب الدراسة، فتحتوي الشوكولاته الداكنة أيضًا على المزيد من مضادات الأكسدة ، مما يقلل من الالتهابات في الجسم - وهو رد فعل يعتقد بعض الخبراء أنه مرتبط بالاكتئاب.