لوحات فناني أفريقيا ملتقى الأقصر الدولي.. بالهناجر

يفتتح أ.د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي معرض استعادي لأعمال فناني أفريقيا المشاركين في الدورات العشر السابقة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير وذلك في السادسة مساء (السبت 3 أغسطس) بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



يضم المعرض 40 عملا فنيا لـــــ 31 فنانا من 16 دولة أفريقية هي: جنوب افريقيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، إثيوبيا، مالي، ليبيا، كينيا، الرأس الأخضر، جمهورية السودان بالإضافة إلي مصر.



يستمر المعرض حتى الثلاثاء 6 أغسطس.