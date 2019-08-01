بـ 15 فريقا.. أكاديمية البحث العلمي وهندسة عين شمس يعلنان بدء مرحلة تصنيع السيارات الكهربائية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهندسة عين شمس، اليوم، عن بدء مرحلة تصنيع السيارات الكهربائية بواسطة 15 فريقا من مختلف الجامعات المصرية استعدادًا للمرحلة النهائية من رالى القاهرة الـدولى الثانى للســـــيارات الكهربائية محلية الصنع 2019.



ومسابقة رالى القاهرة هي أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة، وهى احدي مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتقوم بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.



وتأتى في إطار الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (2018-2022) وهى جزء من استراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى ونقل وإنتاج التكنولوجيا.



ويشارك فى الرالى الذى تحتضنه العاصمة الادارية للعام الثانى على التوالى فرق كليات الهندسة من جامعات النيل، والمعهد العالي للهندسة بالعاشر من رمضان، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة عين شمس، وجامعة قناة السويس، وجامعة كفر الشيخ، والكلية الفنية العسكرية، والجامعة الروسية المصرية، وجامعة حلوان فرع المطرية، وجامعة الزقازيق.



وتقدم للمسابقة هذا العام حوالي 310 طلاب حيث تم تدريبهم وتأهليهم من خلال مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، تلى التدريب تقديم الفرق المشاركة تقارير التصميم الخاصة بهم، وتم اختيار أفضل الفرق للمشاركة بالمرحلة النهائية وهى التصنيع.



وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن رالي القاهرة للسيارات محلية الصنع هو أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي من خلال الأكاديمية في مجال صناعة السيارات الكهربية ويشمل أيضًا تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى ومسابقة تصميم وتصنيع سيارة كهربية محلية الصنع .



ومن جانبه اكد دكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الإبتكار والتدريب أن رالى السيارات يثبت نجاح منظومة البحث العلمى، مشيرًا أن مصر لديها رؤية فى صناعة السيارات الكهربائية وان رالى السيارات هو مجرد خطوة فى هذا الطريق.



وصرح المهندس علي حسني، رئيس المشروع بان المتسابقين في تطور مستمر خاصة بعد الدورات التدريبية التي تلقوها الفترة السابقة علي يد فريق متخصص من الجهة المنظمة والتي تسعي إلي تقديم التوجيهات والمساعدات للطلبة للوصول لأفضل نتائج ممكنة، وهى مسابقة تمنح المهندسين الشباب المصريين الفرصة لتحدى مهاراتهم الفنية والإبداعية فى تصميم وبناء وتطوير مفهوم السيارة الكهربائية في مصر .



واضاف الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس قسم هندسة السيارات أن فريق التنظيم بالكامل لديهم رؤية كاملة لتصنيع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس كان لها دور كبير فى تصميم وتصنيع السيارات المشاركة، بدعم وتمويل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة في أكاديمية البحث العلمي.



وعُقدت مسابقة رالي القاهرة للسيارات الكهربية محلية الصنع العام الماضي في العاصمة الإدارية بعد منافسة قوية ضمت 9 فرق مصرية، حيث حصلت الفرق الفائزة على جوائز مالية قدرها مليون جنيه مصري، حيث تم بناء طرق ومسارات للسباق ومساحات ومدرجات للمتفرجين ومساحات أيضا للصحافة والإعلام لتغطية فعاليات السباق، وحضر الفاعليات حوالي ٢٥٠٠ من المهتمين.