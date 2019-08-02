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حالة طبية نادرة.. اقتلاع 500 سنة وناب من فم طفل.. فيديو وصور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
شهد فريق من الأطباء فى الهند حالة طبية نادرة للغاية، حيث قاموا بإقتلاع 526 سن ضرس وناب من فم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات فقط، فى واحدة من أندر وأغرب الحالات على مستوى العالم.

بدأت القصة عندما عانى الطفل ر. رافيندرانرمن تورم كبير فى فمه، فقرر الذهاب إلى مستشفى كلية سافيثا للأسنان في شيناي الصينية، وبالفعل تم علاجه من الورم الذى أصاب الفك الأيمن فقط وهو بعمر 3 سنوات.

إلا أنه بعد مرور أربع سنوات على الواقعة الأولى اشتكى الطفل مجددًا، فكان قرار الأطباء بخضوعه للآشعة لمعرفة تطورات الأمور فى فمه، وتبين نمو كيس ضخم يحتوى على هياكل صلبة داخل فك، على هيئة ورم.

وخضع الطفل لعلمية إقتلاع الهياكل الصلبة، تحت إشراف الدكتورة براتيبا راماني، أستاذة ورئيسة قسم أمراض الفم والوجه والفكين ، والتى أكدت أن العملية استغرقت خمس ساعات كاملة.

حالة طبية نادرة.. اقتلاع 500 سنة وناب من فم طفل.. فيديو وصور

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