البورصة تخسر 41 مليار جنيه الشهر الماضي

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي ايجى اكس 30 تعاملات شهر يوليو الماضي ، عند 13,392.47 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 5.02 %، بينما سجل مؤشر ايجى S&P انخفاضا بنحو 4.52 % مغلقا الفترة عند 2,063.46 نقطةـ



بينما سجل مؤشر اكس 70 هبوطا 13.8 % مغلقا الفترة عند 520.28 نقطة.



بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 6.14 % مغلقا عند 16,309.46 نقطة.



بلغ إجمالي القيمة السوقية 715.1 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 5.42 % خلال الفترة، ليخسر نحو 41 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 46.3 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,855مليون ورقة منفذة على 333 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,198 مليون ورقة منفذة على 283 ألف عملية خلال الشهر الماضي.



و قد استحوذت الأسهم على 30.97 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.03 % خلال الشهر.