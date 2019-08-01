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بين الناس

شاهد.. تداول صورة لطفل داخل كرتونة بـ مقابر الغفير

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:37 م
صدى البلد
منار نور
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لطفل رضيع لا يتعدى عمره يومين ملقى في مقابر الغفير بشارع صلاح سالم.

وقال عدد من شهود عيان: "عثرنا عليه داخل كرتونة بجوار كلبه ولم تمسه بسوء وتحتضن صغارها ولم تتركهم ومن الأكيد تموت جوعا وعطشا ورعبا على أطفالها فليتعلم البشر من الكلاب الأمومة والأخلاق والرحمة هي دي الكلاب المسعورة مش كدا الفرق بين البني ادم والحيوان".

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