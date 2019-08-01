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تعليم

تكليف نظمي عبد الحميد بتيسير أعمال جامعة عين شمس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:45 م
صدى البلد
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اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يتكليف الدكتور نظمي عبد الحميد بتيسير اعمال الجامعة اعتبارًا من اليوم 1/8/2019 ولحين تعيين رئيس للجامعة ، بدلا من الدكتور عبد الوهاب عزت الذي انتهت مدة رئاسته للجامعة.

ويذكر ان الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة تدرج في مناصب عدة وصولًا الي قيامه بمهام تيسير اعمال رئيس جامعة عين شمس ومنها :

1. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 19/12/2016
2. قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ 17/2/2017 حتي 2/5/2017
3. قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منذ 1 / 8 / 2018 حتي31 / 12 / 2018
4. عميد كلية الزراعة – جامعة عين شمس منذ 11/ 11 /2014 و حتى 18/ 12/2016
5. رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة – جامعة عين شمس منذ 1/8/2010 و حتى 10 /11 /2014
6. أستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس منذ 26 /2/ 2001 وحتى الآن .
7. أستاذ مساعد بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 27 /11/1995 وحتى 26/2/2001.
8. مدرس بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 24/9/1990 وحتى 27/11/1995.
9. مدرس مساعد بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 30/6/1986 وحتى 24/9/1990.
10. معيد بقسم البساتين بكلية الزراعة – جامعة عين شمس من 9/11/1982 وحتى 30/6/1986.

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