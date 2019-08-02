الصناعات والمشروعات الصغيرة ودورها في مواجهة بطالة الشباب بثقافة الدقهلية

تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التصدي للظواهر السلبية بالمجتمع المصري من خلال إقامة حلقات بحثية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة الجمالية حلقة بحثية بعنوان "الصناعات والمشروعات الصغيرة ودورها في مواجهة بطالة الشباب" بالتعاون مع الادارة المركزية للدراسات والبحوث، تناولت تعريف البطالة وانواعها واسبابها، كما أوضحت دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وشاركت د. ايناس السيد عبد الواحد ببحث اوضحت فيه أهمية المشروعات الصغيرة وكيفية حل المعوقات التي تواجهها المشروعات لتسويق النشاط.



عقد بيت ثقافة أجا ضمن نشاط نادي الأدب اللقاء الأسبوعى لنادى الأدب، بحضور مجموعة كبيرة من الشعراء والأدباء وتوالت القصائد الشعرية منها "زرقاء العيون" للدكتور علاء التليس، "انا ابن مصر إنتا مين" للموهبه نسمة رمضان، "عاصمة الهوى" للشاعر محمد المتولى".



يستمر برنامج "قصة وقصقوصة وعروسة" بقصور ثقافة "الطفل، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوى، منية النصر، وبيوت ثقافة طلخا، السنبلاوين، على مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوى، اجا، البصراط، الجمالية، اويش الحجر، ومكتبات ثقافة "بسنديلة، العيادية، اللاوندى، الجوابر، اتميدة، كفر بهيدة، راس الخليج، تمى الامديد، دماص، سنتماى، حسن طوبار، شبرا سندى، كفر الترعة، ميت سلسيل، ابوقراميط، كفرغنام".