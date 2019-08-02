ثقافة أسيوط تناقش كتاب الإنسان والأخلاق والمجتمع



نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث أقام بيت ثقافة منفلوط مناقشة لكتاب "الإنسان والأخلاق والمجتمع" ألقاها د. محمد رمضان، تحدث فيها عن مكارم الأخلاق وسوء الخلق وأحاديث الرسول عن مكارم الأخلاق منها الصدق والأمانة.



يواصل قصر ثقافة أبوتيج بالتعاون مع جمعية الرواد تقديم فعاليات ورشة تعليم الكروشية وتعليم غرزة الدائرة والسلسلة، بالإضافة إلى إستمرار فعاليات تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال، حيث تم شرح مبادئ النطق الصحيح لبعض الكلمات وأيضا تصريفات الأفعال.



وضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي تم عرض أفلام سينما الأطفال للرسوم المتحركة بعنوان "قصص الأنبياء"، بالإضافة إلى ورشة إكتشاف الموهوبين في الغناء والموسيقي، إلى جانب تنفيذ بيت ثقافة مير ورشة حكى للأطفال بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو"، حيث تم النقاش مع الأطفال عن قيمة ثورة يوليو العظيمة وعن حالة مصر والمصريين قبل الثورة وبعدها.



عقد مركز ثقافة الطفل بمنفلوط بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني ندوة تثقيفية بعنوان "التدخين" ألقاها محمد هلال، قدم خلالها نبذة عن التدخين وأضراره وكيفية التخلص منة والإقلاع عنة، بالإضافة إلى عقد ندوة بعنوان "الغذاء" ألقاتها مارينا نشأت أوضحت فيها فوائد الغذاء الصحيح وأهميته وكيف يستفيد الجسم منه.



وأقام قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بنادى تكنولوجيا المعلومات كورس شرح نظام التشغيل "windows 10" أدارته علياء الشريف، كما تم استكمال ورشة شرح كيفية تنفيذ الجونلة والعباية بشكل عملى واخذ المقاسات للمتدربات أدارتها حفيظه سعد محمد.



وضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي بأسيوط قدم القصر نشاط الرسم مع الفنانة ريتا وفيق، وتم رسم مظاهر احتفالات عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى ورشة بعنوان "فنون شعبية الطفل"، حيث تتواصل التدريبات على الرقصات الشعبية المختلفة مع الفنان شعبان حامد.