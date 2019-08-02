10 شباب انفلونسرز على مواقع التواصل: الطبيعة المصرية جميلة والشواطئ خلابة



في إطار توجهاتها لتشجيع وتنمية السياحة القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى منطقة الساحل الشمالي المصري، قامت احدى شركات التطوير العقارى بدعوة 10 من الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي "انفلونسرز" في منطقة الخليج العربي، لقضاء عدة أيام في منتجع مراسي بالساحل الشمالي المصري. يشار إلى ان عدد متابعي الشباب يصل إلى أكثر من 10 ملايين متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفور بث الشباب المشارك في الزيارة مقاطع الفيديو من الساحل الشمالي على الحسابات الخاصة بهم بمواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات من متابعيهم تمدح المناظر الخلابة لشواطئ الساحل الشمالي، وصفاء مياه البحر ونعومة الرمال بها، إلى جانب وسائل الترفيه والراحة التي يحظى بها رواد مراسي، فضلا عن حفاوة الاستقبال المصري للسياح القادمين من الدول العربية.



وقد قامت الشركة بتصميم برنامج سياحي ترفيهي للشباب المشارك في الزيارة تضمن القيام بعدد من الأنشطة على الشاطئ وداخل فندق العلمين بمنتج مراسي، وخلال الرحلة التي استمرت عدة أيام قام الشباب بتصوير مقاطع فيديو ولقطات مختلفة تبرز جمال الشاطئ في الساحل الشمالي إلى جانب التصميم المتميز والطابع التاريخي لفندق العلمين، الذي يعد أقدم فنادق المنطقة وشهد العديد من الزيارات التاريخية لرؤساء وقادة الدول العربية.





