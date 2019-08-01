راحة 3 أيام للاعب طائرة الأهلي أحمد قطب بعد جراحة غضروف الركبة

حصل أحمد قطب، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، على راحة لمدة ٣ أيام بعد خضوعه، أمس الأربعاء، لعملية جراحية لاستئصال جزء من غضروف الركبة وإزالة قرحة بسيطة بالقدم اليمنى.



ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تدريبات علاج طبيعي ثم تأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.



وكان الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق أكد، أمس الأربعاء، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن حالة قطب مطمئنة بعد الجراحة الناجحة وأنه سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال فترة تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين.