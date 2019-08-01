أنبا بيتر يزور سفارة مصر بالولايات المتحدة

زار الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، والنائب البابوي لكنائس فيرجينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، السفير المصري في واشنطن.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح اليوم، إن الأنبا بيتر زار مقر السفارة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى السفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء السفارة



وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوزكسية، أن القس مارك عزيز والقس ميصائيل أبو الخير، رافقا النائب البابوي لكنائس فيرجينيا، خلال زيارته للسفارة المصرية.



وتابع قائلا، إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتبادلة بين الطرفين، وتعكس عمق العلاقة بين الكنيسة والدولة، والتي تشهد احترام متبادل.