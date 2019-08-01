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الملح والشاي الأخضر..نصائح للقضاء على السليوليت

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:36 م
صدى البلد
رنا عصمت
السيلوليت مشكلة تعاني منها الكثير من النساء نتيجة عادات غذائية خاطئة وقلة الحركة ، اليك هذه النصائح للقضاء على السليوليت و ستلاحظين الفرق بنفسك.

1- ممارسة الرياضة بإنتظام :
من الجيد ممارسة الرياضة بصفة منتظمة و مستمرة و المشي لمسافات طويلة لمدة 45 دقيقة على الاقل يوميا كما يمكنك القيام بتدليك المناطق المتضررة من السيلوليت لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

2- نظام غذائى صحى :
السيلوليت لا يؤثر على النساء اللاتي تعاني من الوزن الزائد فقط بل حتى اللاتي تتمتعن بجسم الرشيق لذلك يجب ان تقومي بتبني نظام غذائي متوازن مع تجنب الوجبات الخفيفة و التأكد من اكل البروتينات (مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، وفول الصويا، العدس)،ونضع في اعتبارنا أن الصوم يعتبر من الحلول الأكثر فعالية الا ان الوجبات الغير منتظمة تعزز تشكيل السيلوليت

3- شرب الكثير من الماء و كذلك شرب الشاى الأخضر :
لابد من الحصول على قسط وافر من الماء بما لا يقل عن 3 لتر فى اليوم حتى يسهل على الجسم التخلص من الأملاح و السموم و الدهون عدم تخزينها تحت طبقة الجلد ، و من العوامل المساعدة أيضا لمكافحة السيلوليت عليك شرب الشاي الاخضر لانه غني بالمواد المضادة للاكسدة و يساعد على حرق الدهون و من المفضل شربه بعد الظهر لانه قد يكون مزعج قبل النوم .

4- تناول الكثير من الخضراوات و الفواكه الظازجة :
كثرة تناول الخضروات و الفواكه الطازجه الغير مطهوه يقلل من السليوليت بشكل ملحوظ.

5- الإبتعاد عن تناول الكثير من ملح الطعام و المواد الحافظة :
التى تؤدى إلى إحتباس الماء تحت طبقة الجلد مسببة الإلتهاب الخلوى المسمى بالسليوليت.

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