مقتل مسجل خطر وضبط 2 آخرين في مطاردة مع الشرطة بـ القليوبية

لقي مسجل خطر مصرعه وألقى القبض على اثنين آخرين في مطاردة مع قوة أمنية بالقناطر الخيرية بمنطقة جزيرة الشعير دائرة المركز وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة توصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية بالمرور بدائرة المركز لتفقد الحالة الأمنية اشتبهوا في إحدى السيارات الملاكي القادمة في مواجهتهم فحاولوا استيقافها للتأكد من شخصية مستقليها والإطلاع على تراخيصها، إلا أن قائد تلك السيارة سارع بالعودة بالسيارة إلى الخلف في محاولة الهروب من قوة الشرطة.



وأوضحت التحريات أن المتهم لم يتمكن من ذلك فـ توقف بالسيارة وترجل منها 3 أشخاص قاموا بالاستتار بجانب السيارة الأيمن وأطلقوا أعيرة نارية صوب القوات الأمر الذي دفع القوات إلى مبادلتهم بإطلاق الأعيرة النارية لحملهم على التوقف عن إطلاق الأعيرة النارية وتحذيرهم من الاستمرار في ذلك حتى خمدت أصوات النيران.



وقامت قوة الشرطة بحصار السيارة والمتهمين والسيطرة عليهم حيث ضبط الأول "أحمد م ج" 26 عاما سائق بحوزته بندقية آلية والثاني ملقى على الأرض ويدعى "ن م ا" 31 عاما عاطل وبه إصابة بالوجه بحوزته بندقية آلية ونقل إلى مستشفى القناطر لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي فور وصوله وضبط "ط ع ع" 20 عاما سائق بحوزته فرد خرطوش.



وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة من القماش بداخلها 50 طلقة آلية و6 طرب من مخدر الحشيش تزن 600 جرام و19 شريط من الأقراص المخدرة لعقاري الترامادول والابتريل وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 500 جرام و2 ميزان ديجيتال و9 هواتف مختلفة الأنواع ومبلغ نقدي وقدرة 14.195 ألف جنيه عملات ورقية مختلفة وبمواجهة المتهمين الأول والثالث بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مسحوق الهيروين المخدر وجوهر الحشيش المخدر بالاشتراك مع المتهم المتوفي.



وأضاف المتهمان أن الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم لاستخدامها في محاولة مقاومة الشرطة حال ضبطهم والهواتف الخلوية لتلقي الاتصالات من عملائهم والمبلغ النقدي المضبوط حصيلة اتجارهم في المواد المخدرة وأن السيارة المضبوطة المملوكة للمتهم الأول تستخدم في تنقلاتهم وترويجهم للمواد المخدرة، وتم التحفظ على جثة المتهم المتوفي بمشرحة مستشفى بنها الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.