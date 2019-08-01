تجهيز 83 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية

أنهت مديرية أوقاف الإسماعيلية، استعداداتها لاستقبال شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بتجهيز 83 ساحة للصلاة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة الـ 7 ، مع تحديد إمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي.



وقال فضيلة الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات له اليوم الخميس، إن الساحات المحددة لاستقبال المصلين، لصلاة عيد الأضحى، موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ7 وهي 15 ساحة بالإسماعيلية، وتشمل ساحة مسجد الصالحين بمنطقة مجمع المحاكم، وساحة الملعب المفتوح بجوار استاد الإسماعيلي بشارع المدارس، وساحة نادى الشهداء الرياضى بمنطقة منشية الشهداء، وساحة مسجد الفردوس ميدان الفردوس، الملعب المفتوح بالمرحلة الخامسة بحى الشيخ زايد، وساحة الخشاينة بقرية نفيشة عزبة الخشاينة، وساحة مركز شباب على عيد بعزبة على عيد، وساحة مركز شباب السحارة، وساحة الزغابة بأبو عطوة، وساحة موقف الحكر، ومسجد أبو بكر الصديق ميدان شامبليون حى الافرنج، ومسجد السلام بحي السلام، ومسجد المطافئ عرايشية مصر، ومسجد أم القري بالشيخ زايد،وساحة مسجد بدر حى الشيخ الشارع التجاري .



وتم تجهيز وإعداد 12 ساحة، بمركز ومدينة ابوصوير وتشمل، ساحة مركز شباب أبو صوير المحطة، وساحة مركز شباب الوراوره، وساحة مركز شباب أبو خروع، وساحة مركز شباب الواصفية، وساحة مركز شباب أبو عياد، وساحة مركز شباب أبو جريش، وساحة مركز شباب شعيب، وساحة العالى بالمنايف، وساحة التوفيق بمدينة المستقبل، وساحة المركز الطبي بالمستقبل، وساحة مسجد المستقبل الجديد، وساحة مدرسة غريب سلامة، وتم تجهيز وإعداد عدد 16 ساحة بمركز ومدنية القصاصين وتشمل، ساحة مدرسة أحمد عرابي، وساحة مركز شباب الهوانية الكبري، وساحة مركز شباب النجع، وساحة مركز شباب الكوع، وساحة مركز شباب القصاصين، وساحة مركز شباب صبري بالقصاصين، وساحة مركز شباب الجنينة بالهيش، وساحة مركز شباب السويدات ، وساحة مركز شباب المحسمة المحطة، وساحة المعهد الديني بالكوع، وساحة مدرسة الشهيد خضر، وساحة مركز شباب أم عزام، وساحة مدرسة المرزوقة، وساحة مركز شباب المحسمة، وساحة مركز شباب الخفيج ، وساحة مركز شباب عرب أبو قاسم .



وتم تجهيز وإعداد 16 ساحة بمركز ومدنية التل الكبير وتشمل، الساحة الشعبية بالتل، وساحة عمر بن الخطاب، وساحة مركز شباب البعالوة الصغري، وساحة المسطح الأخضر، وساحة مدرسة الثانوية العامة ،وساحة مركز شباب أبو عيادة، وساحة مدرسة عطية الناظر، وساحة الجزيرة الخضراء، وساحة مركز شباب أبو عاشور، وساحة مركز شباب المزارعة، وساحة مركز شباب كفر الشيخ عطية، وساحة مركز شباب العهده، وساحة التل الصغير، وساحة البكارشة، وساحة الغرابوة، وساحة مركز شباب الظاهرية.



وتم تجهيز وإعداد 8 ساحات بمركز ومدنية فايد وتشمل، ساحة مركز شباب سرابيوم، وساحة قرية أبو قرية أبو سلطان، وساحة مركز شباب فنارة، وساحة مسجد عمر بن الخطاب، وساحة مركز شباب كسفريت، وساحة قرية الضبعية الشرقية امام المدرسة الثانوية، وساحة ميدان فنارة، وساحة العقادة، وتم تجهيز وإعداد 9 ساحات بمركز ومدينة القنطرة غرب وتشمل، ساحة مركز شباب القنطرة غرب، وساحة مركز شباب البياضية، وساحة مركز شباب الرياح، وساحة النور نمرة 3، وساحة الشهيد خيري، وساحة القدس القراقره، وساحة المول، وساحة القدس.



وتم تجهيز وإعداد 7 ساحات بمركز ومدينة القنطرة شرق، وتشمل ساحة الشهيد جواد حسنى، وساحة مركز شباب القنطرة شرق، وساحة سيد المرسلين، وساحة السبط الذكى، وساحة عباد الرحمن، وساحة النصر الجديد ، وساحة العادل.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تخصيص جميع الخطباء من قبل المديرية وتوزيعهم على هذه الساحات وإبلاغهم بمكان الساحة المخصصة لكل منهم، مشددًا على أن شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك تكون بنفس الضوابط المقررة، مع الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس تحت أي ظرف، لافتًا فضيلته الى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالإدارات الفرعية وغرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الساحات والمساجد على مستوى المحافظة.