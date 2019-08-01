لن تتخلي عنها.. فوائد سحرية لزبدة الشيا للقضاء على مشاكل البشرة

قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، خلطات زبدة الشيا التي يمكنك تنفيذها بنفسك للحصول علي نتائج مذهلة وهي:



خلطة زبدة الشيا والعسل:

تساهم هذه الخلطة في الحصول على بشرة ناصعة البياض خالية من الشوائب والبقع الداكنة، وفي هذا الإطار، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة صغيرة من زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، واستعمال المزيج بينهما للتخلّص من مشاكل البشرة، ادهني وجهك بها لمدة 15 دقيقة، ومن ثمّ اغسلي وجهك بالماء الفاتر.



خلطة زبدة الشيا مع الملح الخشن:

هذه الخلطة غريبة بالنسبة للكثيرين إلا أنها تفيد على مختلف الأصعدة الجمالية والصحية، لا سيما وأنها تساهم في عمل التقشير الأساسيّ للبشرة للتخلّص من الرواسب التي يمن أن تتسرّب إلى المسام.



ولتحضيرها، كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة كبيرة من الملح الخشن، مع ملعقتين من زبدة الشيا، ومن ثم تضعين المزيج على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل غسل الوجه بالماء والصابون المناسب لنوع بشرتك.



خلطة زبدة الشيا وزيت الزيتون:

إذا كنت تبحثين عن الطريقة الأمثل للتخلّص من مشاكل البشرة والتمتّع ببشرة ناعمة الملمس، نشير إلى أن زبدة الشيا تساعد في هذا الإطار.



ولتحضير هذه الخلطة يمكنك وضع فنجان من زبدة الشيا وتمزجينها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الجلسرين. ومن ثم إدهني وجهك بها واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر.

