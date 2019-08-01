أحمد فتحى يهنئ صالح جمعة بعيد ميلاده

هنأ أحمد فتحى لاعب النادى الأهلي، صالح جمعة لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ26، والذى يحتفل به اليوم.



ونشر أحمد فتحى صورة له برفقة صالح جمعة على انستجرام وعلق قائلًا "كل سنة وانت طيب ياصالح والى الله اقرب ياحبيبي احلي صورة عندى".



شارك صالح جمعة مع الأهلى خلال الموسم فى 13 مباراة سجل هدفين وصنع آخرين، بإجمالى 641 دقيقة شارك فيها مع الأحمر.



وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 من هدف أحرزه علي معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وتوج النادي الأهلي بالدوري مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلًا المركز الثاني.