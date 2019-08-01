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النائب البابوي لكنائس فيرجينيا يزور السفارة المصرية في واشنطن

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:49 م
صدى البلد
أ ش أ
زار نيافة الأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي، النائب البابوي لكنائس فيرجينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن .

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم الخميس - إن الأنبا بيتر زار مقر السفارة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتقى السفير المصري ياسر رضا، وأعضاء السفارة، مضيفا أن القس مارك عزيز والقس ميصائيل أبو الخير، رافقا النائب البابوي لكنائس فيرجينيا، خلال زيارته للسفارة المصرية.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتبادلة بين الطرفين، وتعكس عمق العلاقة بين الكنيسة والدولة، والتي تشهد احتراما متبادلا.

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