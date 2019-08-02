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بين الناس

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مياه الشرب والصرف الصحي تنظم رحلة ميدانية لمدراء التوعية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:01 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
القسم المبدانى
قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن الشركة حرصت على استضافة فعاليات ورشة عمل "إعداد خطة عمل التوعية ٢٠١٩_٢٠٢٠ فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة" إيمانا بدور حملات التوعية الفترة المقبلة فى خفض معدلات استهلاك مياه الشرب من خلال استخدام أساليب اقناعية تخاطب عقول وقلوب المواطنين، بهدف تقليل الفاقد والحفاظ على كل نقطة مياه.

وأكد على حرص الشركة على تنظيم رحلة ميدانية لمدراء التوعية بشركات المياه من مختلف محافظات الجمهورية لمشروع قناة السويس الجديدة للوقوف على هذا الإنجاز الذى حققته الدولة فى عام واحد بإرادة الشعب المصري.

واضاف أن متابعة حجم ماتحقق من إنجازات فى مختلف المجالات يدعم مشاعر الولاء والانتماء ويبث الروح الإيجابية التى يجب أن تكون عند مدراء التوعية باعتبارهم القائمين بالاتصال وتوعية المواطنين فى محافظاتهم.

ووجه عصمت إدارات التوعية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى أهمية تعريف المواطنين بالإنجازات القومية جنبا إلى جنب مع دورهم فى التوعية بالحفاظ على المياه.

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