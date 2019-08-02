القابضة للمياه تفتتح مركزي السلامة والصحة والتدريب وخدمة العملاء بأسيوط

افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس رئيـــــــــــس مجلــــــــــس إدارة الشـــــــــــركة القابضــــــة لمياه الشرب والصرف الصحى و Sherry Carlin، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، مركز السلامة والصحة المهنية بمحطة نزلة عبد اللاه المرشحة بعد تجهيز قاعات التدريب النظرية لعرض المواد العلمية وقاعة التدريب العملى المعدة لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع الأماكن المغلقة والضيقة وأيضا كيفية التعامل مع حدوث أى تسريب لغاز الكلور المستخدم فى عمليات تنقية مياه الشرب.



كما تم تجهيز ورش تعبئة وصيانة أجهزة إطفاء الحريق، وورش تعبئة أسطوانات التنفس الخاصة الخاصة بالعاملين فى مجال الغطس والعاملين فى منظومات الكلور بالشركة، بحضور السيد/ برينتون بولينج، مدير إدارة برامج دعم الاقتصاد ، والسيدة/ اشلى ثوت ، مساعد إدارة برامج دعم قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى، والسيــد المهنـدس/ محى الدين أحمد رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى.



وأشاد رسلان بتجهيزات المركز؛ الذى من شأنه تدعيم حتمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية فى مجالى المياه والصرف الصحى، و توعية العاملين بمخاطر العمل، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين حفاظًا على حياتهم.



كما افتتح مركز تدريب وخدمة العملاء بأسيوط والذى دعمته الشركة ب 9 ملايين جنيه و 276 ألف دولار مليون جنيه والمقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجهة مانحة، والذى سيجنى ثمار تنفيذه 10 آلاف مواطن من سكان (قرى مركز أسيوط - شرق أسيوط - غرب أسيوط)، والذى يعد بمثابة أول مركز تدريب أون لاين على مستوى جميع الشركات التابعة للقابضة للمياه.



وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة مياه أسيوط أن مركز التدريب وخدمة العملاء القائم بخزان مياه غرب أسيوط، سيمكن من رفع مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير معايير أداء العمل المؤسسى عن طريق ( مركزه التدريبى ) الذى يضع نصب عينيه الارتقاء بالمستوى العلمى والفنى والمهارى لجميع العاملين بالشركة مما ينعكس بالايجاب على ادائهم الوظيفى كم سيمكن جميع العملاء من إنهاء جميع إجراءتهم بصورة ميسرة فى مكان واحد



كما سيسمح من خلال (العلاقات العامة والخط الساخن ) بتلقى شكاوى المواطنين بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر مختلف قنوات التواصل مع المواطنين ، وتوجيهها للتعامل معها وحلها والقضاء على مسبباتها بصورة فورية على أكمل وجه ممكن بما يكفل احترام حقه فى تلبية حاجاته الأساسية ليكون المحرك الأساسى الدافع لعجلة التنمية المستدامة .



وأشاد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بأداء العاملين فى مواكبة كل ماهو جديد لتقديم افضل الخدمات.