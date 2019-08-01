إنطلاق حملة القلوب الرحيمة فى نصر النوبة بالتعاون مع قومى المرأة

إنطلقت حملة القلوب الرحيمة لتوزيع المشاريع الصغير بالتعاون بين هيئة آل مكتوم الخيرية ومحافظة أسوان والمجلس القومى للمرأة .



ويأتى تنفيذ الحملة إنطلاقًا من جهود المحافظة المتواصلة بالتنسيق مع كافة الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية لدعم المشروعات الخدمية والتنموية وتوفير المساعدات والمستلزمات الأساسية للأسر الأكثر إحتياجًا وتحويلها لأسر منتجة وبما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان .



وقد قام وفد من الهيئة برئاسة الدكتور صلاح الدين الجعفراوى مستشار الهيئة ترافقه الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان وأعضاء المجلس بزيارة تفقدية للمشروعات الإنتاجية بقرية السبوع وجمعية تنمية المجتمع بمركز نصر النوبة والتى تم خلالها توزيع لحوم الأضاحى على مجموعة من الأسر محدودى الدخل بالقرية ، بجانب توزيع ملابس العيد للأطفال .



ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى على الدور المجتمعى لمؤسسة آل مكتوم الخيرية والتى قامت بدعم المشروعات الإنتاجية بقرية السبوع ومنها مشروع الخبز وتشغيل الأفران وإنتاج المرايل للمدارس داخل قرى نصر النوبة من خلال توفير فرن وإسطوانة بوتاجاز وكميات من الدقيق وخامات المرايل ، كما تم التنسيق مع الإستشارى المختص لبدء تشغيل هذا المشروع خلال أغسطس الحالى .



لفت بأن جولة اليوم بالقرية شملت أيضًا إجراء مقابلة مع 20 سيدة منتجة واللاتى سيتم تسليمهن 15 مشروع تربية أغنام و 5 مشروعات أخرى داجنة ، بجانب تفقد وحدة السجاد ومشغل الخياطة ووحدة الخرز بجمعية تنمية المجتمع بالقرية .



وأضافت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تم فتح فصلين لمحو الأمية بالقرية بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسوان يستهدف محو أمية 20 سيدة ، كما تم توجيه عدد 2 قافلة طبية شملت تخصصات النساء والأطفال والعظام والعيون بالتنسيق مع مديرية الصحة ، بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب عن طريق الرائدات الريفيات لتوصيل رسائل قصيرة خاصة بترشيد الإستهلاك والتغلب على إرتفاع الأسعار وتنظيم الأسرة ومناهضة ختام الإناث .



واوضحت بأنه تم كذلك تنفيذ حملة " لأنى رجل " عن طريق الشباب لتوفير وسائل دعم الرجل لوالدته وزوجته وأخته وأبنته للتشجيع على التعليم والعمل وممارسة الرياضة والمساعدة فى تربية الأبناء والأعمال المنزلية ، كما تم إشراك فتيات قرية السبوع المنتجات للحرف البيئية فى المعارض داخل أسوان والقاهرة فى معرض " ديارنا " ، وتوزيع عدد من شهادات أمان على عدد من سيدات القرية .

جدير بالذكر بأن قرية السبوع هى قرية تابعة للوحدة المحلية بالمالكى بنصر النوبة حيث أنه تم إختيارها عام فى عام المرأة 2017 كمبادرة من فرع المجلس لتكون قرية منتجة بنسبة 60 % وتحسين الخدمات بها فى المجال الصحى والتعليمى والإقتصادى والبدنى والإجتماعى وذلك بالتعاون والتنسيق مع المحافظة والمديريات المختلفة بالمحافظة .



وتم خلال الفترة من مارس 2017 حتى مارس 2018 توفير العديد من الخدمات للقرية من قبل المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة ومنها إعادة تشغيل مصنع وحدة السجاد بجمعية تنمية المجتمع بالسبوع والذى كان متوقف منذ أكثر من 15 عامًا ، وتوفير الخامات للوحدة وتدريب وتشغيل 25 سيدة على الأنوال ، مع إقامة معسكر تشجير من قبل الخدمة الإجتماعية من جامعة أسوان بإشتراك 30 طالب و 30 طالبة ، وتم خلال المعسكر توعية شباب وفتيات القرية من خلال تنظيم ندوات بيئية وصحية وإقتصادية ، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة فى تطوير وتحديث المستوصف فى جمعية تنمية المجتمع بالقرية وأجهزة وأدوات وترميم للمبنى ، وتدريب الفتيات والسيدات على الحرف البيئية وتحديث المنتجات بما يتناسب مع السوق .



وتم أيضًا عقد دورة شمول مالى للفتيات بالقرية ، وإمداد وحدة الخياطة والتطريز بالمشغل الموجود بالجمعية التعاونية بالخامات اللازمة وعدد من ماكينات الخياطة مع توفير الصيانة للمبنى الموجود به الوحدة ، فضلًا عن قيام الفرع بالتنسيق مع الجمعية لحصر المشروعات اللاتى يرغبن السيدات فى تنفيذها سواء كانت تربية أغنام أو دواجن أو أرانب أو زراعة أسطح وذلك بإجمالى 55 مشروع لتستفاد منها 55 سيدة .



وفى عام 2019 تم التنسيق بين فرع المجلس القومى للمرأة ومجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع لمقابلة إستشارى الجامعة للقيام بزراعة الأسطح وتم عقد مجموعة من اللقاءات والمقابلات مع مسئولى الجمعية .