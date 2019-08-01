رامى صبرى يطرح أغانى من ألبومه الجديد .. فيديو

بدأ الفنان رامى صبرى طرح اغانى البومه الجديد ، حيث قامت الشركة المنتجة بطرح عدد من الأغانى خلال الدقائق الماضية عبر حسابها على موقع يوتيوب ، واعلنت عن طرح عدد اخر من الاغانى خلال الساعات القادمة .



والاغانى التى قام طرح رامى صبرى بطرحها حتى الان هى ، انا بعترفلك ، هو فيه كده ، حكاية حبنا ، بتهتمي.



ويضم ألبوم رامي صبري 2019، 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و "أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، وهو فى كده"، و"بقابل ناس"، وانا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكايةحبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".



وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة من الشعراء مثل، أمير طعيمة، أحمد على موسى، تامر حسين، هالة على، هانى رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامى صبري عدد من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".



وتم من قبل طرح اغنية "أنا بابا"، ثم بعد ذلك "حاول تنساني"، بشكل استباقى قبل طرح الألبوم بالكامل، ولاقت الأغنيتين تفاعل وإعجاب الجمهور وحققا نسبة مشاهدة كبيرة.



وكانت "نجوم ريكوردز" قد اتفقت مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم، من أجل تصوير رامى صبرى جلسة تصوير الالبوم، وبالفعل تم ذلك فى لندن.

