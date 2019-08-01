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رياضة

شاهد.. محمد صلاح يسخر من زميله بالفريق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:14 م
صلاح
صلاح
قسم الخارجي
نشر محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فيديو على حسابه الشخصي على موقع مشاركة الصور إنستجرام instagram، وشاركه مع صديقه الاعب ديان لوفرين.

وظهر في الفيديو ديان لوفرين وهو متكئ على أريكة إحدي الغرف ويقوم بتصويره محمد صلاح وهو يقول له "خسرت، خسرت، إعترف بذلك إنك الخاسر"، بينما رد عليه لوفرين قائلا: "إنه فائز ولم يخسر في شيء"، وتساءل صلاح ضاحكا أين فزت؟ لا تبكي واعترف بأنك خسرت، أمرا عادي أن تخسر".

وأظهر الفيديو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وهو يضحك مع صلاح ويقول له بكلمات متقطعة "عقلي..لا أنا فوت 3 مقابل 2 ولكنك أنهيت اللعبة"، ليرد عليه صلاح "هون عليك الأمر ..لقد خسرت وهذا كل شئ".

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