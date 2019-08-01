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فى ميدان عام.. إندونيسيا تجلد 11 شخصا لهذا السبب.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:49 م
إندونيسيا تجلد 11
إندونيسيا تجلد 11 شخصأ
شيرين عادل
عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو عن قيام السلطات الإقليمية بجلد 11 شخصًا بتهمة الزنا في إقليم آتشيه الإندونيسي الذي يتبع الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.

وجُلد المتهمون (5 سيدات و6 رجال) على مرأى ومسمع المارة في ميدان بمدينة لوكسوماوي جنوب عاصمة الإقليم.

وتجمهر سكان البلدة لمشاهدة عملية الجلد وقاموا بتصويرها بكاميرات هواتفهم المحمولة.

وإلى جانب الزنا، تندرج تهم لعب القمار وشرب الكحول والمتاجرة فيها والمثلية الجنسية ضمن التهم التي تعاقب عليها السلطات بالجلد طبقًا للشريعة الإسلامية في آتشيه.

وحصل الإقليم على الحكم الذاتي والحق في تطبيق الشريعة الإسلامية في العام 2000 في إطار صفقة عُقدت مع السلطة الإندونيسية المركزية لدحض مطالبه بالاستقلال ولوضع حد للاشتباكات المسلحة بين القوات المركزية وما يعرف بجماعة تحرير آتشيه ، يشكل المسلمون حوالي 88% من سكان إندونيسيا البالغ إجمالي عددهم 260 مليون نسمة.

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