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رامي رضوان يوجه رسالة للرئيس السيسي ..فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:40 م
رامي رضوان خلال الحوار
رامي رضوان خلال الحوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي
سارة يسن
أكد الإعلامى رامى رضوان، إن إشادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإدارته لجلسة اسأل الرئيس هي بمثابة وسام على صدره.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه على انستجرام قائلا: "تشرفت بتقديم جلسة إسأل الرئيس، وزاد شرفي بكلمات السيد الرئيس لي وإشادة سيادته بشخصي وبأسلوب عملي الحمد لله".

وأكد رامي رضوان أن شهادة هي ووسام على صدره، موجها له جزيل الشكر.

وقال: "أدعو الله أن يوفقنى وكل زملائى المجتهدين والمخلصين لما فيه مصلحة وطننا الحبيب مصر".

وكانت قد وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة خاصة إلى زوجها المذيع رامي رضوان، بعد مشاركته في حوار مفتوح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر الشباب. 

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لـ رامي وعلقت "فخورة بيك يا حبيبي ما شاء الله عليك ربنا يحيمك ويحفظك". 

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