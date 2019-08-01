محافظ الفيوم يناقش خطة الرصف بالمدينة والطريق الدائري

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع المهندس أيمن عزت رئيس مجلس ومدينة الفيوم وعلاء رمضان نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم لمناقشة خطة رصف الطرق داخل المدينة والطريق الدائري.



أكد المحافظ ضرورة تحديد الطرق ذات الأولوية لرصفها مؤكدًا علي ضرورة استكمال أعمال رصف الطرق من بدايتها حتي نهايتها وعمل جدول زمني للانتهاء من كافة أعمال الرصف, كما أكد علي ضرورة الانتهاء من البنية التحتية قبل الرصف.



وتمت مناقشة خطة رصف الطريق الدائري مع الالتزام بجدول زمني للرصف بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري .



أكد المحافظ علي ضرورة رفع الإشغالات داخل المدينة والاهتمام بنظافة الشوارع والميادين لإظهار الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.



خلال اللقاء أصدر المحافظ توجيهات لرئيس مجلس مدينة الفيوم بإعداد مقترح لتطوير منطقة زهراء دمو.