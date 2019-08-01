حمادة هلال يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره

نشر الفنان حمادة هلال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن مفاجاة وتحضيره لاغنية جديدة بعد تقديمه اغنية "اشرب شاى".



وقال حمادة هلال :"وحشتونى اوى اغنيه اشرب شاى كانت غنوه بره الصندوق الغنوه اللى جايه ان شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا".



وكان أعلن حمادة هلال عن اعتذاره الحضور بسبب أزمة صحية تعرضت لها والدته، ما جعله يضطر للسفر والتواجد معها خلال هذه الفترة.



وكان الفنان حمادة هلال من ضمن المكرمين في حفل الميما اليوم، حيث حصد جائزة خاصة بناءًا على تصويت الجمهور.



وحقق حمادة هلال، نجاحات كثيرة هذا العام علي المستوى الغنائي والدرامي حيث أصدر في بداية العام الجاري اغنية اشرب شاي وحققت صدى كبيرا مع الجمهور بجانب نجاحه للمرة الرابعة علي التوالي في موسم شهر رمضان من خلال مسلسل "ابن أصول" الذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وردود أفعال ايجابيه من قبل الجمهور والنقاد.