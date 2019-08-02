تنظيم صالون ثقافي لدعم ورعاية الموهوبين على مسرح قصر قنا



نظم قصر ثقافة الطفل بقنا، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم، أول صالون ثقافى لدعم ورعاية الموهوبين، تحت عنوان" "دور مؤسسات المجتمع المدنى و الأسرة في دعم و رعاية الموهوبين" بمشاركة من جامعة جنوب الوادى و مركز إعلام قنا وعدد من الجمعيات الأهلية.



أقيمت فعاليات الصالون الثقافى على المسرح الكبير بقصر ثقافة قنا، بحضور الدكتور محمد أبوالفضل بدران" نائب رئيس الجامعة" و الدكتور صبري خالد"وكيل وزارة التربية والتعليم "، و حسين الباز "وكيل وزارة التضامن الاجتماعي"، محمود عبدالوهاب" مدير فرع ثقافة قنا"، الدكتورة هدى سعدى"مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا"، وعبدالرحيم أبوزيد-وكيل مديرية الشباب والرياضة بقنا، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى و الطلاب الموهوبين و أولياء أمورهم.



تحدث ممثلى الجهات الحكومية، عن دور كل مؤسسة فى دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات، استمعوا إلى مداخلات الموهوبين والمشاركين من أولياء الأمور، للوقوف على أهم المشاكل والعراقيل التى تعوق مسيرة الموهوبين بمحافظة قنا، وسبل الارتقاء بالمواهب خلال الفترة القادمة.



و أوضحت جيهان رمزي-مدير قصر ثقافة الطفل بقنا، بأن الصالون جهد مشترك بين إدارة الموهوبين والتعلم الذكى و قصر ثقافة الطفل، و بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية و الأهليه، سوف يٌعقد شهريًا بعنوان ومكان مختلف، للوصول إلى حلول واقعية لدعم الموهوبين من الأطفال في مختلف الأماكن، خاصة أن قنا بها عدد كبير من الموهوبين و المتميزبن في مختلف المجالات سواء علمية أو أدبية.



و انتهى الصالون إلى عدد من التوصيات، منها ضرورة التكاتف والتعاون بين فئات المجتمع القنائى لدعم الموهوبين، نشر ثقافة اكتشاف ورعاية الموهوبين داخل الأسرة، تكليف كليتى التربية والعلوم بجامعة جنوب الوادى بوضع برامج اثرائية للموهوبين و عمل مقاييس للذكاء يتم من خلالها اكتشاف قدراتهم العقلية و الاستعانة بها كآلية علمية لاكتشاف عن الموهوبين بالمدارس.



كما أوصى الصالون، بضرورة التعاون المثمر بين التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعى لتقديم دعم ورعاية للموهوبين من خلال الجمعيات الأهلية، ضرورة إمداد مراكز الشباب والرياضة بآلية فاعلة لاكتشاف المواهب فى كافة الألعاب الرياضية، عمل معارض سنوية لعرض منتجات ومبتكرات الموهوبين فى كافة المجالات، مع موقع إلكتروني لعرض وتسويق منتجاتهم.