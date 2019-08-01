محافظ القليوبية يشارك في حفل تكريم 175 من خريجي برنامج إعداد القيادات

شارك الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم في حفل تكريم 175 من خريجي برنامج إعداد القيادات الإدارية والتنفيذية الرفيعة والذي تنظمه نقابة الصيادلة بالقليوبية برئاسة الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة



وألقى محافظ القليوبية كلمة أكد فيها علي سعادته لحضور الاحتفالية مشيرا إلى أنها تعد منظومة مشرفة بالمحافظة يشارك بها عدة مديريات مختلفة منها مديرية الصحة والتربية والتعليم والجامعة ومديرية الشباب والرياضة والنقابات المهنية مما يعظم الاستفادة وتخريج جيل يحمل المسئولية وعلى قدر عالي من التدريب والكفاءة.



وقدم محافظ القليوبية التحية لصيادلة المحافظة علي جهودهم في إنجاح والنهوض بالمنظومة الصحية مقدما الشكر أيضا لمؤسسة القادة لدورها الهام والوطني في تدريب الشباب وتجهيز قيادات شابة تتحمل المسئولية مشيرا الى إن الصيدلي المصري لا يحتاج شهادة لأن سمعته ووطنيته تسبق ذلك قائلا: "احسد الصيادلة على نقابتهم"، مؤكدا ضرورة تمكين القادة في إطار توجهات القيادة السياسية لدعم شباب مصر في المواقع القيادية بحيث تكون هذه القيادات قادرة على التطوير.



وأكد الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة أن البرنامج يهدف تزويد المشاركين بمهارات القيادة المتميزة وجعل المشاركين قادرين على النجاح و التميز كقيادات إدارية وإكساب مهارات التوجيه والتحفيز والتقييم ومهارات بناء وإدارة فرق العمل والوصول بهم لأعلى مستويات القيادة والنجاح والتميز مشيرا ان النقابة لها دور محوري بجانب دورها وهو حرصها علي خلق جيل من القيادات الشابة للعمل بروح الفريق الواحد وتشجيع العمل الجماعي حيث تم تطبيق معظم المشروعات التي قام الدارسين بالتدريب عليها علي ارض الواقع وتم دعم الفرق دعم كامل من قبل المحافظة ومديرية الصحة.



وتم تخريج عدد 175 شابا وفتاة من مختلف التخصصات واستمر التدريب علي مدار ثلاثة أشهر ويهدف التدريب إلى تنمية القدرات والمهارات الإدارية للشباب الراغب في الوصول إلى المناصب القيادية الرفيعة وإعداد جيل من الشباب قادر علي القيادة في أى منصب أو موقع أو أي عمل يقوم به.

