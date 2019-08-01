إيرادات فيلم الممر تقترب من الـ 75 مليون جنيه في أسبوعه الثامن

بإيرادات تجاوزت الـ 70 مليون جنيه مصري في 8 أسابيع، ومتوقع أن ترتفع إلى 75 مليون قبل موسم عيد الأضحى، نجح فيلم الممر للمخرج شريف عرفة والنجم أحمد عز والمنتج هشام عبد الخالق في حجز مقعده ضمن أنجح الأفلام في شباك التذاكر في تاريخ السينما المصرية.



النجاح الكبير للممر لم يقتصر على شباك التذاكر، حيث نال عدة تكريمات كان آخرها تكريم مؤسسة الأهرام وأكاديمية التكنولوجيا والنقل البحري إحدى مؤسسات رئاسة الجمهورية وجامعة الدول العربية بمكتبة الإسكندرية وحزب مستقبل وطن، بالإضافة لعدة محطات فضائية.



ومؤخرًا أطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني الفيلم في الإمارات، الأردن ولبنان، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث قد تم الاتفاق مع مصر للطيران لتكون الناقل الرسمي للجولة العالمية للفيلم.



فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.



ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.



وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، وتم التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتكون الراعي الرسمي للفيلم.



الممر تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر وقد قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

