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فن

أوس أوس ينشر صورة له ويعلق :أحمد رمزى الجيل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:53 م
اوس اوس
اوس اوس
محمد بدران
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهر أوس أوس في الصورة وهو بملابس كاجول متقمصما شخصية الفنان احمد رمزى في شياكته، وعلق قائلًا "احمد رمزي الجيل والله كالبدر"

وكانت آخر أعمال أوس أوس، الفنية هو مشاركته بشخصية (حورس) خلال أحداث مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

"هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد. 

أوس أوس ينشر صورة له ويعلق :أحمد رمزى الجيل

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