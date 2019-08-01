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محافظ مطروح يتابع إنهاء أعمال تطوير العيادات الخارجية بالمستشفى العام

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:04 م
محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع إنهاء أعمال تطوير العيادات الخارية
ايمن محمود
تابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح اليوم الخميس، خلال جولة ميدانية أعمال التطوير بأقسام العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام.

ووجه بسرعة الانتهاء من الاعمال وتوفير الأجهزة وذلك بعد الوقوف خلال الفترة الماضية على مطالب واحتياجات تطوير تلك العيادات من الاجهزة الطبية والمعدات فى إطار المتابعة المستمرة لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة ، وبما يساهم فى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

كما وجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة باستمرار المتابعة الدورية لأعمال التطوير وما يلزمها من رأى فنى خاص بتركيب الأجهزة والمعدات ، مع عمل لوحات ارشادية والتأكيد على أهمية دور العنصر البشرى من الأطباء والمرضات فى تطوير منظومة الصحة وتقديم خدمات طبية لائقة باهالى مطروح وزائريها .

رافق محافظ مطروح خلال الجولة المهندس أحمد على وكيل وزارة الاسكان والدكتور شريف كامل مدير عام الطب العلاجى والدكتورة عزة الحويطى مدير عام الطب الوقائى.

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