شاهد.. زراعة 353 مليون شجرة خلال 12 ساعة فقط في إثيوبيا

عرضت فضائية الآن، تقريرا عن تسجيل إثيوبيا رقما قياسي بزراعة 353.6 مليون شتلة خلال 12 ساعة، ما يجعلها تدخل موسوعة جينيس.



الحملة التي أُطلِق عليها "البصمة الخضراء" حققت نسبة نجاح تجاوزت الهدف المحدد الذي وضع له 200 مليون شتلة، وبفضل التلبية الواسعة لكافة قطاعات الشعب تمكنت البلاد، من تسجيل رقم قياسي في بزراعة 353.6 مليون شتلة خلال 12 ساعة.



الحملة شارك بها 23 مليون شخص بينهم 7 ملايين من النساء، وبهذا تكون إثيوبيا تفوّقت على الهند التي سجَّلت رقمًا قياسيًا في يوليو 2017 بزراعة 66 مليون شجرة خلال 12 ساعة في ولاية ماديا براديش.



وبدأ الأثيوبيون محاولتهم لزراعة 200 مليون شجرة خلال 12 ساعة بهدف دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.



وتأتي هذه الحملة التشجيرية التي أطلق عليها "البصمة الخضراء" ضمن مبادرة أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في 26 مايو لزراعة 4 مليارات شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، والتي نجحت حتى الآن في زراعة 3.1 مليار شتلة.



وتسعى إثيوبيا لاستعادة الغطاء النباتي، الذي فقدته البلاد خلال السنوات الماضية، ووزعت الحكومة ملايين الشتلات في جميع أنحاء البلاد وخُصِّص لهذا المشروع مساحات واسعة من الأراضي وآلاف أنواع النباتات التي تتكيف مع تغيرات المناخ وتستطيع العيش في مختلف النظم البيئية.