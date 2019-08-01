أحدث جلسة تصوير لـ سامية الطرابلسي بالأبيض والأسود

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام".



وظهرت سامية الطرابلسي في الصورة حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض والأسود، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، مؤكدين إعجابهم بجمال ملامحها وقدرتها على اختيار ملابس متناسقة.



وفي سياق آخر تواصل سامية حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" والتي تشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد هنيدي وتجسد خلالها شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية و إشادات عديدة من الجمهور.



وشاركت سامية مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.



