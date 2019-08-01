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معهد الفلك التركي يعلن موعد عيد الأضحى المبارك

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:58 م
عيد الأضحى في تركيا
عيد الأضحى في تركيا
القسم الخارجي
ذكرت الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك في تركيا، أن غرة شهر ذو الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وبذلك فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، والأحد سيكون أول يام عيد الاضحى.

وقال المعهد إن هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و 12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذى القعدة الحالى (يوم الرؤية).

ومن المتوقع بقاء الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وسيبقى الهلال الجديد فى سماء باقى محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين (31 و33) دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

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