برلماني يطالب بتبعية الهيئات الإعلامية الثلاث لمجلس الشيوخ

قال النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إن تصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بشأن إصلاح الإعلام صحيحة ، مشيرا إلى أننا غير راضين عن المستوى الإعلامى ، والدليل ان البرلمان أصدر قوانين منظمة للحالة الإعلامية ، وإذا كنا راضين عن الإعلام ما كنا أصدرنا هذه القوانين.



وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى علق أكثر من مرة عن الحالة الإعلامية المذرية وان يكون رجال الإعلام أمناء على الأجيال القادمة ، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للبرلمان بإصدار القوانين المنظمة للإعلام.



وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن سبب وجود سيولة فى الحالة الإعلامية هو عدم وجود جهة منظمة حاكمة للهيئات الإعلامية الثلاث، خاصة أن لدينا 3 مؤسسات منظمة للإعلام وكل هيئة لها قانون.



وطالب بضرورة وجود جهة تنظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاث وتقوم بالتنسيق معها وتعمل على محاسبتها، بحيث تتمثل هذه الجهة فى مجلس الشيوخ ليكون مسئولا عن هذه الهيئات الإعلامية الثلاث.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال ردًا على سؤال حول إصلاح الإعلام، إن قطاع الإعلام شأنه شأن كل قطاعات الدولة المصرية.



وأضاف: "إيه اللي حصل؟، اللي حصل إن الأمور توقفت على مدى سنوات طويلة على أوضاع ثابتة ولم تتطور ومنها الإعلام بقى غير متطور وتأثيراته لا تحقق الأهداف المرجوة منه، قطاع الإعلام زي كل قطاعات الدولة المصرية".



وتابع: "فيه مشكلة كبيرة جدًا كانت موجودة فينا كلنا، مش في قطاع واحد، في كل القطاعات، بالتالي الإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيه قطاع الإعلام، وده مش معناه إساءة لأحد الموضوع مش أشخاص، يا ترى الإعلام عندنا هنا هل منظومته الاقتصادية جيدة بيتكلف علينا ما يقرب من 6 مليارات جنيه في السنة، واللي بيتحقق منه 2.3 مليار جنيه فقط".



وتابع الرئيس: "طيب المحتوى، يا ترى هو اللي إحنا نتمناه نقدمه، كان في يوم من سنين طويلة، كان الإعلام له تأثير كبير جدًا، وكان له عوائده، مسلسلات التليفزيون وتسويقها في الدول العربية، حصل تطور في الدول العربية وفضلنا زي ما إحنا، نتحرك في إصلاح هذه المنظومة، الشق الاقتصادي والفني، اللي كتير مننا غير راضي عنه، والمحتوى إذا ما كنش الدولة بشكل أو بآخر يكونوا بيفكروا في كده، في دول زي الولايات المتحدة والهند بيدخلها أموال هائلة من الأفلام وده شكل من أشكال تقديم الدولة للعالم".

