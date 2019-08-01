مستقبل وطن عن مؤتمر العاصمة الإدارية: الرهان على الشباب دائما رابح

أكد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن أن المؤتمر السابع للشباب كان فرصة ليرى المصريون ما يحدث في بلادهم والمستوى الذي وصلت له العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن منتديات الشباب تبدأ بتنفيذ توصيات ما قبلها مما يؤكد ان الدولة المصرية توفي بوعودها.



وأضاف سعيد في تصريحات صحفية له، ان الرئيس يسجل للتاريخ من خلال مؤتمر الشباب أن مصر تواجه التحديات من خلال العمل وسواعد شبابها الواعد ، فالرئيس أكد في اكثر من مناسبة ان رهانه رابح علي الشباب ذلك البطل الحقيقي الذي يصنع لنا المجد والامل ويبني المستقبل ، مضيفا ان مبادرة (ابدع وانطلق) هي لرفع الروح المعنوية و شد عزم الشباب علي تحمل المسئولية والحث علي التنمية الثقافية والفنية والرياضية.



واوضح الامين المساعد لأمانة العمل الجماهيري لمستقبل وطن ان مبادرة حياة كريمة وتنمية القري والمرافق من اولويات الحكومة من خلال العمل ليل نهار لانهاء المرافق في اسرع وقت مما يعكس توجه حكومي نحو توسيع شبكات الضمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجا.



وأكد أن التحول الرقمي يبدأ بشكل تجريبي في الحكومة بداية من بورسعيد وصولا إلي الوزارات بالعاصمة الادارية 2020 وانطلاقة للحوكمة الرقمية للعمل على تحسين تيسير الاحوال المعيشية على المواطنين.

