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فن

حكيم ينشر صورة جديدة له.. والجماهير: نجم الغناء المصري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:21 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنان حكيم صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وحازت الصورة علي إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

احلى فنان ــ نجم الغناء المصرى ــ منور يافنان ــ بحبك جدا

يذكر أن تألق حكيم مؤخرا بأغنية حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة، من إخراج المخرج ياسر سامى، وشارك حكيم فى غناء "متجمعين" المطرب النيجيرى فيمى كوتيه.

الأغنية أعادت إلى الأذهان أغنية "كلنا إنسان" التي غنتها الديفا سميرة سعيد في كأس الأمم الأفريقية عام 2006 في مصر، وكتب كلماتها الدكتور مدحت العدل.

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