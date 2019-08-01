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رياضة

نجم استون فيلا ينشر صورا له من معسكر الفريق

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:18 م
المحمدى
المحمدى
محمد بدران
حرص أحمد المحمدى نجم فريق استون فيلا الإنجليزى على مشاركة جماهيره صورا جديدة له من معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ونشر أحمد المحمدى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عددا من الصور له بمعسكر الفريق وعلق بوجه ضاحك.

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تعاقده رسميا مع مارفيلوس ناكامبا قادما من صفوف فيتيس آرنهم الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعد هذه الصفقة الـ 13 التي يبرمها أستون فيلا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادا للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد 3 مواسم غياب.

وكان أستون فيلا نجح في الحصول على توقيع الجناح محمود حسن تريزيجيه خلال الصيف الحالي قادما من صفوف قاسم باشا التركي.
نجم استون فيلا ينشر صورا له من معسكر الفريق
نجم استون فيلا ينشر صورا له من معسكر الفريق
نجم استون فيلا ينشر صورا له من معسكر الفريق

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