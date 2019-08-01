موجز البلد| اعترافات قاتلة طفلي البحيرة.. هجوم حوثي على عرض عسكري.. أول زواج الكتروني ببورسعيد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة "هناء" قاتلة طفلى زوجها فى البحيرة بتحقيقات النيابة: تزوجت مرتين وانفصلت لعدم قدرتى على الإنجاب وبعد فترة تقدّم لى زوجى الحالى "أنور" وتمت الزيجة وكان لديه طفلان هما كل حياته لكنى كنت بحسدهم لأنى مبخلفش وبحسد كل أم عندها أطفال قلبى بيغلى من جوه لما بشوفهم علشان كده قتلت ولاد جوزى وخلصت عليهم اشمعنى أنا ما بخلفش. لمزيد من التفاصيل
أعلنت ميليشيا الحوثي المسؤولية عن الهجوم الذي وقع على عرض عسكري في عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحركة المتحالفة مع إيران أنها استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى. للتفاصيل
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، أن توثيق عقود الزواج الإلكتروني سيقضي على ظاهرة زواج القاصرات . للمزيد
كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، اعترافات مثيرة أدلت بها الزوجة "هناء" قاتلة طفلى زوجها فى البحيرة بتحقيقات النيابة: تزوجت مرتين وانفصلت لعدم قدرتى على الإنجاب وبعد فترة تقدّم لى زوجى الحالى "أنور" وتمت الزيجة وكان لديه طفلان هما كل حياته لكنى كنت بحسدهم لأنى مبخلفش وبحسد كل أم عندها أطفال قلبى بيغلى من جوه لما بشوفهم علشان كده قتلت ولاد جوزى وخلصت عليهم اشمعنى أنا ما بخلفش. لمزيد من التفاصيل
أعلنت ميليشيا الحوثي المسؤولية عن الهجوم الذي وقع على عرض عسكري في عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحركة المتحالفة مع إيران أنها استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى. للتفاصيل
أكد الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، أن توثيق عقود الزواج الإلكتروني سيقضي على ظاهرة زواج القاصرات . للمزيد