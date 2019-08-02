مؤتمر الشباب برعاية السيسي..الفلاحين: الدولة تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء.. والزراعيين: الرئيس ينقذ الزراعة في مصر

الفلاحين :

مؤتمر الشباب تجربة مصرية رائدة أصبح لها صدى دولي

أبو صدام:

نناشد الرئيس السيسي عقد مؤتمر لشباب الزراعيين

المنتجين الزراعين:

السيسي أتقذ الأفدنة الزراعية بإنشاء محطات التحلية



في البداية أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتوصيات المؤتمر الدوري السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلي حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح من نقاش على أجندة العمل الوطني، بالإضافة إلى تكليف شباب نموذج المحاكاة للبدء في تنفيذ إستراتجية التسويق الحكومي، وكذلك تشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة من الشباب.



وقال محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إن مؤتمرات الشباب لم تظهر إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى تجربة رائدة مصرية خالصة أصبح لها صدى دولي بشكل كبير، كما أنها منصة جديدة تواكب العصر بين الحكومة وأبناء الشعب وتعكس حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب.



وأشار عبدالستار، في تصريحات، اليوم الخميس، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة منذ 5 سنوات احتاج إلى إرادة ورؤية سياسية ثاقبة مُدعومة بعزيمة الشعب المصري لنهضة البلاد، مؤكدًا أن هناك العديد من الدول خاضت تجربة الإصلاح الاقتصادي ولكنها لم تستطع استكمال البرنامج مثلما نجحت مصر.



وأوضح أن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى تأمين فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يبعث رسالة للعالم اجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، وسوف تظل حاضنة لشعوب العالم تحت قيادة بطلها ورئيسها عبدالفتاح السيسي.



ونوه النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية إلى أن إطلاق المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجًا يؤكد تركيز الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء، وأن تكليف الرئيس للحكومة بتبني العمل على مشروع رأس التين وإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على أن يبدأ بمدينة بورسعيد، يدل على أن مصر لديها إرادة حقيقة لمواكبة التطورات التي يعاصرها العالم وتشجيع المُستثمرين للاستثمار في مصر، مُطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب لمدى أهميتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المصري.



وبدوره أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعين ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من انقاذ العديد من الأفدنة الزراعية من خلال إنشاء محطات ثلاثية لتحلية المياه ،وذلك ضمن خطة مدروسة تسير فيها الدولة في سبيل ترشيد المياه.



وأوضح " واصل" ، أن المياه التي تتم استخدامها في محطات التحلية كانت مهدرة من قبل ولا يتم استخدامها ،ولكن الان اصبح لها العديد من الاستخدامات بعد معالجتها من أهمها الزراعة.



ونوه إلي أن معالجة مياه الصرف انعكس إيجابيا علي البحيرات ،فعادت مصدر هام لإنتاج الأسماك ، مضيفا أن السيسي أنشا أيضا محطات لتحلية المياه مما يرشد المياه خاصة وأنه يزداد استهلاكنا للمياة يوما بعد يوم.



ولفت إلي أن هناك العديد من مساحات الزراعة كانت تقوم علي مياه الصرف مما كانت تتسبب في التلوث والأمراض ولكنها أصبحت تقوم علي أكتاف مياه صالحة للزراعة والشرب علي الرغم من أن ذلك يحمل الدولة أعباء وتكاليف كثيرة.



وكشف عن بعض المحافظات الأخري التي تحتاج إلي محطات ثلاثية لتحلية المياة مثل :" الشرقية ، كفر الشيخ ، بني سويف " لإعادة الامل في زراعتها والاستفادة من إنتاجها مرة أخري.



وأشاد بدور القوات المسلحة في أنشاء تلك المحطات تحت رعاية الرئيس السيسي ،لقد تحملت المسئولية ووعدت فأوفت.



وأشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بنجاح مؤتمر الشباب في دورته السابعة والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات تعد حلقة الوصل بين الرئاسة والشباب وكذلك تبادل الآراء والأفكار.



وناشد أبو صدام في تصريحات صحفية، الرئيس السيسي بعقد مؤتمر لشباب الفلاحين وخريجي الكليات الزراعية، نظرًا لأن هذه المؤتمرات الشبابية لها صدى كبير في مصر ودول العالم.



وقدّم الشكر بالنيابة عن الجميع للرئيس السيسي علي ما يقوم به من مجهودات في مجال الزراعة وجميع المجالات الأخري، موضحا أن القيادة السياسية تبذل الكثير من المجهودات في قطاع تحلية المياه والترشيد والتوعية بأهمية المياه خاصة أن مصر تعد تحت خط الفقر المائي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن هناك عوامل كثيرة أثرت على أراضي الدلتا والرقعة الزراعية في مصر، لافتا الى ضرورة تطوير أكثر من 2 مليون فدان حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل للمواطنين.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الثلاثاء، المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى يعقد لأول مرة فى العاصمة الإدارية الجديدة ، وخلال المؤتمر أعلن أنه كان لا بد من صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه لتطوير محطات المياه وإنشاء محطات مياه معالجة ثلاثية لتحلية المياه.وفي هذا الصدد، استطلع صدي البلد عددا من الاراء حول مؤتمر الشباب وما أعلنه الرئيس من تطورات في قطاع الزراعة ..