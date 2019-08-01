لأول مرة في مصر .. افتتاح مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية في المنوفية..سعيد عباس: تحافظ على صحة الطلاب والبيئة المحيطة.. ونسعى للترشيد بتعميم التجربة

محافظ المنوفية يفتتح أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية

تعمل بقدرة 80 الف كليو وات سنويًا كمبادرة لإستخدام الطاقة النظيفة

تضم 22 فصل تشغيل جزئىا وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه



افتتح اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، الخميس، مدرسة النجاح الخاصة للتعليم الأساسى "أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية بالمحافظة"، وذلك بكفر سنجلف الجديد بمركز ومدينة الباجور.



جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومدير إدارة الباجور التعليمية، والدكتور إمام حسنين رئيس مجلس إدارة مدرسة النجاح الخاصة، والنائب معتز الشاذلى عضو مجلس النواب، والوفد الصينى المنفذ للمشروع، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .



حيث قام المحافظ بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة والتى تعد أول مدرسة تعمل بالطاقة الشمسية بالمحافظة بقدرة 80 الف كليو وات سنويًا كمبادرة لإستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة حفاظاَ على صحة الطلاب والبيئة المحيطة وترسيخ مفهوم التعليم الأمن بالمحافظة ، كما تأتى هذه التجربة كإستجابة لتوجيهات القيادة السياسية فى ترشيد الطاقة الكهربائية والتوسع فى إستخدام الطاقة البديلة.



أشار المحافظ إلى أن الديوان العام للمحافظة يعمل بالطاقة الشمسية ، موجهًا بضرورة دراسة تعميم تلك التجربة على المدارس والمصالح الحكومية ترشيدًا لإستخدام الطاقة والتطلع نحو آفاق جديدة للمستقبل، فيما تقام المدرسة على مساحة 2000 متر2 ومكونة من 5 أدوار وتضم عدد 22 فصل تشغيل جزئيا وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.



كما تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل والحاسب الآلى والمجهزة بأحدث السبورات الذكية والتقنيات الحديثة والتى تتلاءم مع النظام التعليمى الجديد وكذا ملاعب مجهزة ومساحات خضراء .



كما تضم أحدث نظم الدفاع المدنى والأمان وفقًا لأفضل المعايير الدولية ، وتفقد الخلايا الخاصة بالطاقة الشمسية للمدرسة وإستمع إلى شرح تفصيلى من الوفد الصينى عن تجهيزات عمل الطاقة الشمسية والخدمات التى توفرها مشيدًا بالجهد المبذول.



شهد محافظ المنوفية فاعليات الإحتفال بالمدرسة وتم تقديم فقرات غنائية وكذا عرض فيلم تسجيلى عن مراحل إنشاء المدرسة وتركيب الطاقة الشمسية وأختتم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية .



من جانبه أكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية فى صدارة محافظات الجمهورية ، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية كشريك أساسى للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



حرص المحافظ على الإستماع لطلبات المواطنين المختلفة ووجه المختصين بسرعة بحتها ودراستها وفق للوائح والقوانين المنظمة لذلك.وفى الختام تم إهداء درع المدرسة لمحافظ المنوفية تقديرًا لمجهوداته فى الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.

